شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير الحرب النتجارية على أسعار الذهب والنفط والأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى تماسك أسعار الذهب اليوم الجمعة، ليصل إلى 1284 دولارا للأوقية ، مرتفعا نحو 0.4 % فى الأسبوع، كما تماسكت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا عند 1285 دولارا للأوقية، فيما قلصت أسعار النفط مكاسبها بسبب النزاع التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم وأكبر مستهلكين للنفط.

أما على مستوى الأسهم، قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن الأسهم العالمية سجلت نزوح تدفقات بقيمة 20.5 مليار دولار فى الأسبوع الفائت فى الوقت الذى تسببت فيه "صدمة الاتفاق التجارى" فى دفع المزيد من الأموال إلى السندات، فى أحدث مؤشر على الكيفية التى تسبب بها توترات التجارة العالمية اضطرابات فى أسواق المال، وتكبد المؤشر نيكى اليابانى، أكبر خسارة أسبوعية فى أكثر من 4 أشهر.

ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 % حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، مما يفاقم التوترات فى الوقت الذى يجرى فيه الطرفان محادثات فى محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجارى.

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واختتم مفاوضون تجاريون كبار أمريكيون وصينيون أول يوم من المحادثات التى تمتد يومين ، لإنقاذ اتفاق تجارى على شفا الانهيار مع مضى واشنطن قدما فى خطط زيادة الرسوم على سلع مستوردة من الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات.