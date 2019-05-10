الحج والعمرة تفتح التنافس لـ 100 شركة ومؤسسة على مخيمات برنامج الاقتصادي “1”

فتحت وزارة الحج والعمرة التنافس بين 100 منشأة في قطاع خدمة حجاج الداخل ، شارك منها 76 مؤسسة وشركة في قرعة تخصيص مخيمات البرنامج الاقتصادي “1” – المخفض سابقاً – التي أجريت أمس في مقر الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة ، حيث اجريت القرعة بين الشركات والمؤسسات التي تساوت في نقاط التقييم وتعارضت في رغبات التخصيص.

وطرحت الوزارة لقطاع خدمة حجاج الداخل تقديم رغبات تخصيص 55 مخيماً هي مخيمات الاقتصادي “1” عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، من خلاله اختارت المنشآت 10 رغبات للتخصيص في مخيمات الاقتصادي “1” ، لترسخ هذه القرعة مبدأ الشفافية الذي يعمل به قطاع خدمة حجاج الداخل بناءً على دليل الإجراءات التنظيمية الذي أصدرته وزارة الحج والعمرة في شهر شعبان استعداداً لموسم حج 1440ه‍والذي ينص على تنفيذ قرعة بين المنشآت التي تساوت في النقاط وتعارضت في رغبات التخصيص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني أن تخصيص برنامج الاقتصادي “1” الذي يشهد تنافس 100 منشأة من قطاع خدمة حجاج الداخل ، انعكاس للطلب العالي الذي يشهده هذا البرنامج كل عام, مشيراً إلى أن برنامج الضيافة “البرنامج العام سابقا” لا تشمله القرعة لأن تخصيص مخيماته ثابت من عام 1438هـ، وأما برنامج الاقتصادي” 2 ” -الميسر سابقاً- فستقام قرعة تخصيصه في الأيام القادمة.

يذكر أن قرعة تخصيص مخيمات البرنامج الاقتصادي “1” أجريت على فترتين صباحية ومسائية بحضور مدير الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل فايز بن سعيد البركاتي, ونائب مدير الإدارة عادل اللحياني, ورئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني, وأعضاء المجلس، والأمين العام المكلف لتنسيقي حجاج الداخل شائح القرني.