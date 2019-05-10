6 شروط لـ الإقامة المميزة في السعودية.. تعرف عليها

سمر صالح
أقرر مجلس الشورى السعودي نظام الإقامة المميزة في السعودية والذي تمنح صاحبها حرية التنقل والسفر والتملك يتساءل البعض عن شروط الحصول على هذه الإقامة التي تلغي لأول مرة نظام الكفيل كليًا.
ومن بين المزايا التي تمنحها الإقامة المميزة منح إقامة لصاحبها مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
ويشترط في منح الإقامة المميزة ما يلي:
1. وجود جواز سفر ساري المفعول
2. ملاءة مادية للمتقدم
3. لا يقل عمر الحاصل على الإقامة...
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