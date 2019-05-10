السعودية تلغي نظام الكفيل كليا.. تفاصيل جديدة

سمر صالح
نشرت الصحف السعودية، اليوم الجمعة، تفاصيل القرار الذي اتخذته المملكة حول الإلغاء الكلي لنظام الكفيل.
وقال "العربية. نت"، إن السعودية تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل ضمن نظام "الإقامة المميزة" الذي أقره مجلس الشورى والذي يمنح نظام "الإقامة المميزة" مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.
وأنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.
ومشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا...
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