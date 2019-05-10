شكرا لقرائتكم خبر عن آبل ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم جلسة اتسمت بالتذبذب انخفض خلالها مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.49% بما يعادل -3.00 نقطة ، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد ليتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 198.97 ، ليستهدف مستوى المقاومة 215.36 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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