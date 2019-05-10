شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر جيدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -0.45 نقطة ، أمام استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 46.90 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 45.75 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط