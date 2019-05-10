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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند السهم في آخر جلساته إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد قليلاً في نهاية التداولات ،ليقلص من خسائره ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 29.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.90 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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