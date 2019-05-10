شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يقلص من خسائره – تحليل – 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند السهم في آخر جلساته لمستوى الدعم 123.42 ، ليرتد منه ارتفاعاً بعدما اكتسب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تقليص خسائره ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول . Advertisements ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 130.80 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 123.42 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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