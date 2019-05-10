فيس بوك يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 10-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، تأتي انخفاضات السهم الأخيرة بالمدى القصير ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك بتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 198.42 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 185.08 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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