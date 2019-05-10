شركة تانيا تدعم حملة “الإفراج عن السجناء” ومبادرة “شهداء الواجب”

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

تبرعت شركة تانيا للمياه بمبلغ 100 ألف ريال، لصالح حملة تفريج السجناء بمحافظة الخرج.

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وشدد مسؤولو الشركة بأن هذه المساهمة تعد واجبًا من واجباتهم تجاه المجتمع وأهل المنطقة تحديدًا، داعين الله أن تؤتي الحملة ثمارها وتفرج الكربة وكرب المسلمين جميعًا.

في السياق، سلمت شركة تانيا دعمها لمبادرة “شهدانا لن ننساكم 2″، على أن يتم التنسيق مع المساجد وتوزيع هذه المياه كصدقة عن شهداء الوطن ووالديهم.

يأتي ذلك في إطار مسؤولية الشركة الإجتماعية تجاه المجتمع والوطن.