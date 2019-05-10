الان تتابع شركة تانيا تدعم حملة “الإفراج عن السجناء” ومبادرة “شهداء الواجب” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
تبرعت شركة تانيا للمياه بمبلغ 100 ألف ريال، لصالح حملة تفريج السجناء بمحافظة الخرج.
وشدد مسؤولو الشركة بأن هذه المساهمة تعد واجبًا من واجباتهم تجاه المجتمع وأهل المنطقة تحديدًا، داعين الله أن تؤتي الحملة ثمارها وتفرج الكربة وكرب المسلمين جميعًا.
في السياق، سلمت شركة تانيا دعمها لمبادرة “شهدانا لن ننساكم 2″، على أن يتم التنسيق مع المساجد وتوزيع هذه المياه كصدقة عن شهداء الوطن ووالديهم.
يأتي ذلك في إطار مسؤولية الشركة الإجتماعية تجاه المجتمع والوطن.
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