شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الجمعة 10-5-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 10-5-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 35 – 39 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-60 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 42 - 48 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 47 - 53 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 42- 48 جنيها، والبربون 1 من 42 - 48 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار السمك اليوم الجمعة 10-5-2019 بسوق العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.