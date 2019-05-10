شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الجمعة 10-5-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 10-5-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 35 – 39 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.

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وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-60 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 42 - 48 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 47 - 53 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 42- 48 جنيها، والبربون 1 من 42 - 48 جنيها.