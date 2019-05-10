بروتوكول لتأهيل العاملين بالبنوك فى مجالات أمن المعلومات والذكاء الاصطناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد المصرفى المصرى، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، لتأهيل العاملين بالقطاع المصرفى فى مجالات أمن المعلومات وتحليل البيانات والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى.

وأشاد طارق عامر محافظ البنك المركزى ، بالتعاون المثمر بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف لتغيير حياة المواطن للأفضل والوصول بخدمات التكنولوجيا المالية لشرائح جديدة من المواطنين بما يدعم الشمول المالي، لافتاً إلى أنه ناقش مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيفية الاستفادة من التكنولوجيا للتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية بالقرى والمناطق النائية، ليستفيد من مميزاتها أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد المحافظ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن المعهد المصرفى المصرى يشهد تطوراً كبيراً، مشيداً بالدور الذى يقوم به المعهد المصرفى ـ الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى ـ فى دعم القطاع المصرفى وتأهيل الكوادر المصرفية المحلية والعربية والإفريقية طبقاً لأحدث النظم العالمية المتعارف عليها".

ومن جانبها أكدت وزارة الاتصالات، أن تنمية الموارد البشرية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات ونشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية هو أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الوزارة نعمل على تحقيق الشمول المالى بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ووفقاً للسياسات المحددة من المجلس القومى للمدفوعات، وذلك من خلال تحفيز المدفوعات الإلكترونية، وإيجاد آليات جديدة لتوفير مناخ من الثقة فى التعاملات المالية، وتفعيل دور البريد المصرى فى منظومة الشمول المالى فى ظل الانتشار الواسع لفروعه فى ربوع الوطن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزى المصري، كما نعمل على تشجيع التجارة الإلكترونية؛ خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية".

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وأوضحت الوزارة أن معهد تكنولوجيا المعلومات يقوم بدور كبير للمساهمة فى دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر وتلبية احتياجات السوق المحلى والعربى والإقليمى من الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى بما يواكب أحدث تكنولوجيات العصر، وذلك بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تخريج وتأهيل أجيال من المحترفين للعمل بمختلف المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأيضاً نشر الوعى بالاتجاهات العالمية الحديثة فى هذه المجالات".

وقع البروتوكول أمس ـ الخميس ـ عبد العزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، والدكتورة هبة صالح رئيـس معهد تكنولوجيا المعلومات، وهو البروتوكول الذى يأتى فى ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وبناء الكوادر البشرية القادرة لتكون الركيزة الأساسية لاقتصاد المعرفة، وتتويجاً لإرادة الجانبين فى تعظيم أوجه التعاون بينهما من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المصرفى على أحدث التقنيات المطلوبة لتحقيق مبادرة البنك المركزى الخاصة بالشمول المالى الذى يٌعد من الدعائم الرئيسية لتنمية الاقتصاد القومى.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل العاملين بالقطاع المصرفى فى مجالات أمن المعلومات، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا المالية FinTech والذكاء الاصطناعى، وذلك لنشر الوعى بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها فى هذه المجالات، بجانب التعاون فى إقامة وتنظيم المؤتمرات والمسابقات المتخصصة لدعم تبادل الخبرات المعرفية والإبداعية.