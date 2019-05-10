شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10-5-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10-5-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 – 6.30 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2– 5 جنيها، ووصل سعر البطاطس ما بين 3- 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيهات للكيلو.

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وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 – 3 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 - 15 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 إلى 6 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4 – 7 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 6 - 8 جنيهات.