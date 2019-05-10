"بشاير الخير فى شهر الخير".. التضخم يتراجع لـ12.5%.. ارتفاع النقد الأجنبى لـ38.8 مليار دولار

كتبت - هبة حسام

تواصل بشائر الخير ظهورها بالتزامن مع أولى أيام شهر الخير شهر رمضان المبارك، فبعد إعلان عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تدعو للتفاؤل وأن الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، جاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، ليعلن بشرى جديدة بتراجع معدل التضخم السنوى خلال شهر أبريل 2019، ليسجل 12.5% مقابل 12.9% فى أبريل 2018، ومقابل 13.8% معدل التضخم السنوى لشهر مارس 2019 السابق له.



وتراجع معدل التضخم السنوى لشهر أبريل الماضى، سواء مقارنة بالشهر المماثل له، أو مقارنة بالمعدل السنوى الذى حققه شهر مارس السابق له، يؤكد تباطؤ وتيرة...