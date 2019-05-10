صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر في الطرح الأولي لـ”المراكز العربية”

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة، استثمر بشكل غير مباشر في الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق البالغة قيمته 747 مليون دولار. بحسب رويترز.

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ونقلت رويترز عن أحد المصادر قوله إن صندوق الاستثمارات العامة قام بالاستثمار عبر مؤسسات صناديق ولن يملك حصة مباشرة في المراكز العربية، لكن مصدرا ثانيا قال لرويترز إن الاستثمار يمثل دعما حكوميا قويا للطرح العام الأولي.

وطرح المراكز العربية، التي تملك فيها مجموعة فواز الحكير حصة أغلبية، الأول في المملكة بموجب بند يسمح ببيع الأوراق المالية بالأساس إلى مشترين مؤهلين من المؤسسات في الولايات المتحدة.

ولم يعلق صندوق الاستثمارات العامة على الفور على الاستثمارات وامتنعت شركة المراكز العربية عن التعقيب.