مصادر: بنوك حكومية تركية باعت مليار دولار لدعم الليرة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قالت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن بنوك حكومية تركية، بما في ذلك البنك الزراعي وهو الأكبر من حيث الأصول، باعت مليار دولار يوم الخميس وخلال ساعات تعاملات الأسواق الخارجية لكبح انخفاض في قيمة الليرة.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر يوم الخميس لكنها تعافت ليل الخميس.