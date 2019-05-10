سعر الدولار اليوم الجمعة في مختلف البنوك الحكومية والخاصة

الموجز

تباين سعر بيع وشراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، من خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، اليوم، 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة اليوم نحو 17.08 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، اليوم، 17.08 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع.