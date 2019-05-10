شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين تحت الضغط السلبي – تحليل - 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الداش كوين بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 116.40 ويستقر دونه، ليتحول الاتجاه اللحظي نحو الانخفاض، في طريقه نحو اختبار محتمل لمستويات 109.60 ثم 102.56 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 116.40 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.56 والمقاومة 120.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط