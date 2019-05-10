شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يكسر الدعم – تحليل - 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر اللايتكوين من كسر مستوى 75.35 واستقر بإغلاق يومي دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 69.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 75.35 والثبات فوقه من جديد قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 79.83 ثم 84.32 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 79.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط