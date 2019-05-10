شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يختبر الدعم – تحليل - 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الإيثريوم على ثباته فوق مستوى 170.76 حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار زيارة مستوى 191.50 مبدئياً.

يجب الانتباه إلى أن كسر 170.76 سيوقف التوقعات الإيجابية ويضغط على السعر للانخفاض نحو 154.00 كهدف سلبي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 165.00 والمقاومة 191.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد