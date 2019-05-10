شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين ينتظر التأكيد – تحليل - 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر البتكوين اختباراً لمستوى الدعم 6170.00 ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، في طريقه لاختبار المقاومة المحورية التي ترتفع الآن إلى 6355.00، مع الإشارة إلى أن هذه المستويات تمثّل مفاتيح الاتجاه التالي، حيث يحتاج السعر لاختراق أحدها لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.

من هنا، فإننا مستمرون في حياديتنا حتى الآن، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكورة سيدفع السعر لزيارة مستويات 5945.00 ثم 5610.00 بشكل رئيسي، بينما اختراق المقاومة سيحفّز السعر على تحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى مناطق 6610.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 6000.00 والمقاومة 6500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي