شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم – تحليل - 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 1.0128 ويحافظ على ثباته فوقه، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبّع في البيع وبدء ظهور إشارات تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور.

نشير إلى أن اختراق مستوى 1.0210 سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1.0310.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0100 والمقاومة 1.0230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد