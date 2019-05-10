شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون مستوى 0.7044، ليبقى الضغط السلبي قائماً خلال الفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 0.6905، في حين إن اختراق 0.7044 سيحفّز السعر على تحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 0.7115 وتمتد إلى 0.7250.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7044

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط