شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر الكسر – تحليل - 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية مستقراً حول حاجز 70.00 دولار، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بانتظار تحفيز السعر لكسر مستوى 69.62 وتأكيد فتح الطريق أمام امتداد الموجة التصحيحية الهابطة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 65.92.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 71.50 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.50 والمقاومة 71.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط