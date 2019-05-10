الاقتصاد

النفط في مسار جانبي – تحليل - 10-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار جانبي بين الدعم المحوري 60.86 والمتوسط المتحرك 50، وبما أن السعر دون 62.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر نحو 57.33 كمحطة رئيسية تالية.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 62.60 سيوقف الموجة التصحيحية الهابطة ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 65.00 وتمتد إلى 66.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.70 والمقاومة 62.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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