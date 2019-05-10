الفضة تضغط على الدعم – تحليل - 10-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة الضغط على مستوى الدعم المحوري 14.73 في محاولة لكسره، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 14.50، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 13.93 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 14.85 سيدفع السعر لاختبار مناطق 15.22 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.50 والمقاومة 14.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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