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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتكز على المتوسط المتحرك – تحليل - 10-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1285.00، ويحافظ على ثباته فوق المتوسط المتحرك 50 الذي يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1302.60.
يجب الانتباه إلى أن كسر 1275.30 سيوقف التوقعات الإيجابية ويضغط على السعر للانخفاض نحو 1253.20 كهدف تصحيحي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1275.00 والمقاومة 1300.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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