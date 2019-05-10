شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو 0.01% واتجاه لتحقيق ثانى مكسب أسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع اليورو، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق ثانى مكسب أسبوعى على التوالى، بفعل تنامى المخاوف من أن أى تصاعد فى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين سيجبر صانعى السياسات الأمريكيين على خفض أسعار الفائدة.

ودخلت زيادة للرسوم الجمركية أمر بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من عشرة إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، ويواصل الجانبان إجراء محادثات فى محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجارى.

وبينما يعود مسئولون أمريكيون وصينيون إلى مائدة التفاوض فى وقت لاحق اليوم، زاد المستثمرون بقوة الرهان على خفض أسعار الفائدة الأمريكية إذ تتوقع الأسواق حاليا بالكاد زيادة واحدة فى أسعار الفائدة بحلول نهاية 2019.

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وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1220 دولار اليوم ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثانى على التوالى.

وارتفع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو، قليلا إلى 97.43.

لكن التوترات التجارية لم تؤثر بصفة عامة سوى بشكل محدود على أسواق الصرف الأجنبى مع ارتفاع الأصول التى تُعتبر فى العادة ملاذا آمنا مثل الين اليابانى 1.2 بالمئة فقط هذا الأسبوع.

وتماسك الجنيه الإسترلينى حول مستوى 1.30 دولار بعد أن واصل تكبد بعض الخسائر هذا الأسبوع قبل بيانات الناتج المحلى الإجمالى البريطانى للربع الأول من العام، والذى من المتوقع أن ينمو 0.5% مقارنة مع 0.3% فى الربع السابق.