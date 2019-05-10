شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 41 مليار جنيه خلال أول أسبوع فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 766 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 424.2 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 6.5%.

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وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 262.4 مليار جنيه إلى 250.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 686.6 مليار جنيه إلى 647.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.