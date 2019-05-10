شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار أمام الين في أخر جلسات الأسبوع ليعد بصدد رابع خسائر أسبوعية وأسوء أداء أسبوعي في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده التاسعة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من لايل برينارد في واشنطون وجون ويليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 109.73 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.74، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.62، بينما حقق الأعلى له عند 110.05.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.7% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 1.6%، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور اتساع التراجع إلى 1.9% مقابل 0.7% في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر والقراءة السنوية الجوهرية أيضا تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.9% مقابل 2.0%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي برينارد الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بحوث التنمية المجتمعية لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز في إفطار مصرفي برونكس، ويأتي ذلك عقب ساعات من حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون والذي لم يتطرق خلاله للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.