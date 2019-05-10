شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اللايتكوين لأول مرة في سبعة جلسات بأكثر من ثلاثة بالمائة ضمن عمليات تصحيحية محدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الثلاثة بالمائة أو بقرابة 2.4$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ أخر جلسات نيسان/أبريل الماضي، حينما حققت مكاسب فاقت 10% موضحة آنذاك أفضل أداء يومي لها منذ الثاني من ذلك الشهر حينما حققت مكاسب بنحو 27% وعكست أفضل أداء يومي لها في شهرين آنذاك عقب الإعلان عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبلي-ويمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع.

وفي تمام الساعة 06:10 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 3.19% إلى مستويات 77.603$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 75.232$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 79.100$، بينما حققت الأدنى لها منذ أواخر الشهر الماضي عند 73.457$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 4.73$ مليار.

هذا ولا تزال اللايتكوين تتكبد خسائر أسبوعية تفوق الاثنان بالمائة وتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية، ونود الإشارة، لكونها كانت قاب قوسين أو أدنى في الثالث من نيسان/أبريل من مستويات 100$ عقب ارتفاعها في مطلع الشهر الماضي بأكثر من 50% وتضاعف قيمتها السوقية آنذاك.

إلا أن التقرير التي تطرقت يوم الأربعاء لتمكن قراصنة من اختراق بورصة بينانس للعملات الرقمية واستيلائهم على 7 ألف بتكوين تتجاوز قيمتهم 40$ مليون، ما تم وصفه من قبل المسئولين في بينانس بأنه عملية اختراق واسعة النطاق مع إعلانهم أنهم سيعوضون الضحايا عن طريق أموال لدى البورصة في صندوقها الخاص بالطوارئ ووسط التأكيد على تشديد الإجراءات الأمنية.

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الأمر الذي جاء عقب ساعات من قرار موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويتشات بحظر أي تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عن طريقه وإرجاءه ذلك القرار لخطورة ذلك على المستخدمين، مع العلم أن ذلك القرار الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع جاء في أعقاب أعرب لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية في وقت سابق من الشهر الماضي عن رغبتها في حظر تعدين البتكوين مرجيه ذلك لجعل العالم أكثر أماناً.

تلك العوامل بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها تطرق المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مؤخراً لكون التكنولوجيا المالية الجديدة مثل العملات المشفرة تؤدي لعدم الاستقرار المالي، وأثارت المدعي العام في نيويورك شكوكاً حيال استقرار عملة تيثير في أعقاب التحقيقات التي تطرقت إلى اشتراك مشغلي منصة التداول بيتفينكس في إخفاء خسارة 850$ مليون من أموال العملاء والشركات لديهم.

وصولاً إلى التقرير التي تطرقت مؤخراً لكون الحكومة الهندية تفكر في حظر تداولات العملات الرقمية بشكل كامل والتي جاءت عقب التقرير التي تطرقت لكون الصين التي تحتل أكثر من ثلثي عمليات التعدين على البتكوين عالمياً تعتزم حظر التعدين، قد ساهمت في دخول اللايتكوين في عمليات تصحيحية منذ مطلع هذا الشهر في أعقاب ارتفاعها الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية منذ 2017.

وفي المقابل فقد تابعنا أيضا الأربعاء بعض التقرير التي أفادت بأن الايتكوين تعتزم أطلق محفظة لوحيه بالتعاون مع كوبو، وذلك عقب كشف مؤسسة لايتكوين عن خططتها للتعاون مع منصة كوبو لمحافظ العملات الرقمية المشفرة لإنشاء جهاز للمستخدمين يجعلهم قادرين على تأمين أرقامهم السرية لعملاتهم الرقمية، ومن المتوقع أن تكون تلك المحفظة اللوحية مصنوعة من الألمونيوم المقاوم للماء، النار والتآكل وقد تبلغ تكلفة الجهاز اللوحي 49$.