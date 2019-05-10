شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات بينما لا تزال بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب تصعيد الحمائية التجارية الأمريكية بالتزامن مع المحادثات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة في واشنطون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية كل من لايل برينارد وجون ويليامز.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.27% لتتداول حالياً عند 14.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.75$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.40 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.43.

هذا وقامت الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع مطلع اليوم برفع الرسوم الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25% وسط التوعد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى تقدر بقيمة 325$ مليار "قريباً"، وذلك على الرغم من تعهد الصين بالرد على ذلك الأمر في حالة تفعيله، وبالتزامن مع جولة المحادثات التجارية التي تجرى حالياً في واشنطون.

وتتطلع الأسواق حالياً لما سيؤول إليه اليوم الثاني والأخير من المحادثات التجارية للوفد الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو الذي يزور حالياً واشنطون مع كل من وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر اللذان كنا على رأس الوفد التجاري الأمريكي الذي زار بكين الأسبوع الماضي، واللذان أعربوا في مطلع هذا الأسبوع عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أفادت الرئيس الأمريكي ترامب بأنه تلقى خطاباً وصفه بالجيد من نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج وأنه سيكون هناك محادثات هاتفية مع نظيره الصيني، معرباً أن إدارته تمتلك بدائل للاتفاق التجاري مع الصين، ومضيفاً أنه لا أحد سعيد بإطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية، وذلك تعقيباً على ملف المفاوضات التجارية بلاده مع الصين وعقب التقرير التي تطرقت لقيام كوريا الشمالية باختبارات صاروخية جديدة.

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بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر والقراءة السنوية الجوهرية أيضا تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.9% مقابل 2.0%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي برينارد الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بحوث التنمية المجتمعية لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز في إفطار مصرفي برونكس، ويأتي ذلك عقب ساعات من حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون والذي لم يتطرق خلاله للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع تعليق شركة نيومونت-جولدكورب عملياتها في أكبر منتجها للذهب والفضة في المكسيك منجم بيناسكيتو والذي يعد ثاني أكبر منجم للفضة في المكسيك أكبر دولة منتجة للفضة عالمياً وذلك في أعقاب تصاعد النزاع مع المجتمع المحلي الذي حصار المنجم منذ 27 من آذار/مارس بسبب أزمات إمدادات المياه هناك وإضراب مقاولين شحنات النقل عن العمل مع الشركة.

هذا وتقدر الخسارة المحتملة في إنتاج نيومونت-جولدكورب ما بين 18 و20 مليون أونصة من الفضة سنوياً من جراء تجميد العمل في منجم بيناسكيتو الذي أنتج في عام 2018 نحو 18.3 مليون أونصة من الفضة بمعالجة 35.2 مليون طن من الخام للحصول على تلك الفضة، وبلغ إنتاجه في العام الذي سبق حصاره نحو نصف مليون أونصة من الذهب وأكثر من 25 مليون أونصة من الفضة.

ويذكر أن منجم بيناسكيتو سحب في 2017 خلال عملياته 7.9 مليار جالون من المياه ما يمثل 93% من المياه الجوفية في ولاية زاكاتيكاس أو ثلاثة أضعاف ما يستهلكه سكان مدينه زاكاتيكاس التي يبلغ عدد ساكنيها 129 ألف نسمة، لم يتضح بعد إلى متى سيمتد تعليق العمل بالمنجم وبالأخص عقب فوز الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور التي قد لا يسلك خطى الرؤساء المكسيكيين السابقين المؤيدين لشركات التعدين.