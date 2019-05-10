شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب تصعيد الحمائية التجارية الأمريكية بالتزامن مع المحادثات التجارية الجارية بين الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً والولايات المتحدة أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي تمام الساعة 04:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.12% لتتداول عند مستويات 61.70$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.64$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.02% لتتداول عند 70.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.30$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 97.38 مقارنة بالافتتاحية عند 97.43.

هذا وقامت الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع مطلع اليوم برفع الرسوم الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25% وسط التوعد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى تقدر بقيمة 325$ مليار "قريباً"، وذلك على الرغم من تعهد الصين بالرد على ذلك الأمر في حالة تفعيله، وبالتزامن مع جولة المحادثات التجارية التي تجرى حالياً في واشنطون.

وتتطلع الأسواق حالياً لما سيؤول إليه اليوم الثاني والأخير من المحادثات التجارية للوفد الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو الذي يزور حالياً واشنطون مع كل من وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر اللذان كنا على رأس الوفد التجاري الأمريكي الذي زار بكين الأسبوع الماضي، واللذان أعربوا في مطلع هذا الأسبوع عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من أفادت الرئيس الأمريكي ترامب بأنه تلقى خطاباً وصفه بالجيد من نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج وأنه سيكون هناك محادثات هاتفية مع نظيره الصيني، معرباً أن إدارته تمتلك بدائل للاتفاق التجاري مع الصين، ومضيفاً أنه لا أحد سعيد بإطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية، وذلك تعقيباً على ملف المفاوضات التجارية بلاده مع الصين وعقب التقرير التي تطرقت لقيام كوريا الشمالية باختبارات صاروخية جديدة.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر والقراءة السنوية الجوهرية أيضا تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.9% مقابل 2.0%.

ويأتي ذلك عقب أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الأربعاء الماضي عجز 4.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر مقابل فائض 9.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.1 مليون برميل، ولنشهد تراجع المخزونات إلى 466.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.6 مليون برميل، لتظل المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 807 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من أيار/مايو الجاري، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.