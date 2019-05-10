شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين وبالتزامن مع تصعيد الحمائية التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب تصعيد الحمائية التجارية الأمريكية بالتزامن مع المحادثات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة في واشنطون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية كل من لايل برينارد وجون ويليامز.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.05% لتتداول حالياً عند 1,285.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,285.00$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.37 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.43.

هذا وقامت الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع مطلع اليوم برفع الرسوم الجمركية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25% وسط التوعد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى تقدر بقيمة 325$ مليار "قريباً"، وذلك على الرغم من تعهد الصين بالرد على ذلك الأمر في حالة تفعيله، وذلك بالتزامن مع جولة المحادثات التجارية التي تجرى حالياً في واشنطون.

وتتطلع الأسواق حالياً لما سيؤول إليه اليوم الثاني والأخير من المحادثات التجارية للوفد الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو الذي يزور حالياً واشنطون مع كل من وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر اللذان كنا على رأس الوفد التجاري الأمريكي الذي زار بكين الأسبوع الماضي، واللذان أعربوا في مطلع هذا الأسبوع عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى خطاباً وصفه بالجيد من نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج وأنه سيكون هناك محادثات هاتفية مع نظيره الصيني، معرباً أن إدارته تمتلك بدائل للاتفاق التجاري مع الصين، ومضيفاً أنه لا أحد سعيد بإطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية، وذلك تعقيباً على ملف المفاوضات التجارية بلاده مع الصين وعقب التقرير التي تطرقت لقيام كوريا الشمالية باختبارات صاروخية جديدة.

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بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر والقراءة السنوية الجوهرية أيضا تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.9% مقابل 2.0%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي برينارد الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بحوث التنمية المجتمعية لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز في إفطار مصرفي برونكس، ويأتي ذلك عقب ساعات من حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون والذي لم يتطرق خلاله للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا بأن إنتاج الذهب لدى سابع أكبر منتج للذهب عالمياً والذي كان الأول حتى عام 2006، انخفض خلال آذار/مارس للشهر الثامن على التوالي، وذلك وسط تراجعه 21% عن ما كان عليه في شباط/فبراير الماضي ومع انخفاضه 18% عن ما كان عليه في الشهر ذاته من عام 2018.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا أن ذلك التراجع في الإنتاج للذهب هناك يرجع للإضراب الذي قام به أعضاء رابطة عمال المناجم واتحاد البناء والذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتهى في منتصف نيسان/أبريل الماضي والذي أدى لانخفاض إنتاج شركة سيباني جولد التي تعد أكبر منتج للمعادن من المناجم المحلية في جنوب أفريقيا.

ويذكر أن الخبراء لدى مصرف ستاندرد تشارترد أعربوا مؤخراً عن توقعاتهم بارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى نحو أعلى مستوى حققته العام الماضي إلى 1,365$ للأونصة وذلك بعد أن اقتربت أسعاره من مرحلة ذروة البيع وتراجعها للأدنى لها هذا العام مؤخراً، وسط الإفادة بأن أحد الافتراضات الرئيسية التي قد تدعم تعافي الأسعار هي تمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الصبر وتعليقه لخطط تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وأفاد الخبراء بأن تلك الافتراضية ترتكز على استعداد الاحتياطي الفيدرالي للركود المحتمل بحلول عام 2021، ما قد يدعم أداء الذهب الذي يعد ملاذ آمن، وذلك مع تطرقهم إلى ارتفاع مشتريات المصارف المركزية العالمية بشكل موسع وارتفاع الطلب على الذهب من قبل الصين والهند مؤخراً والذي قد يدعم أيضا بدورة الأسعار، ووفقاً لذلك يتوقعوا ارتفاع الأسعار إلى 1,365$ للأونصة وأن يكون متوسط الأسعار العام المقبل 1,375$ للأونصة.