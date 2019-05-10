شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر والأنظار على المفاوضات التجارية في واشنطون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر لتقلص من الخسائر الموسعة التي تكبدتها في الأسبوع الجاري والتي قد تعكس أسوء أداء أسبوعي لها منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي وذلك بالتزامن مع استمرار جولة المحادثات التجارية التي تجرى حالياً في واشنطون بين الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو وكل من زير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر اللذان كنا على رأس الوفد التجاري الأمريكي الذي زار بكين الأسبوع الماضي.

هذا ومن المرتقب أن تنقضي جولة المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم في وقت لاحق اليوم الذي نشهد خلاله رفع التعريفات الجمركية الأمريكية على سلع وبضائع صينية تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25% ووسط تعهد الصين بالرد في حالة تفعيلها، ويأتي ذلك عقب ساعات من أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى خطاباً وصفه بالجيد من نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج وأنه سيكون هناك محادثات هاتفية مع نظيره الصيني، مضيفاً أن إدارته تمتلك بدائل للاتفاق التجاري مع الصين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أصدر البنك المركزي الاسترالي بيان السياسة النقدية عقب ساعات من إقرار محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي وصانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي البقاء على أسعار الفائدة عند 1.50%، الأمر الذي جاء مخالفاً لتوقعات المحللين التي أشارت إلى خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وجاء ذلك في أعقاب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي أوضحت تسارع نمو الإنفاق الأسري واتساع تراجع متوسط الأجور خلال آذار/مارس الماضي.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.84% ليربح 13.05 نقطة ويصل إلى المستوى 1,563.76، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.71% ليربح هو الأخر 151.12 نقطة ويصل إلى المستوى 21,553.25.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.52% ليربح 90.56 نقطة ويصل إلى المستوى 3,690.26، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.09% ليربح هو الأخر 59.68 نقطة ويصل إلى المستوى 2,910.63.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.46% ليربح 412.44 نقطة ويصل إلى المستوى 28,723.51، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.54% ليربح هو الأخر 11.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,113.45.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.13% ليربح 12.72 نقطة ويصل إلى المستوى 10,117.07، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليربح هو الأخر 16.07 نقطة ويصل إلى المستوى 6,311.40.