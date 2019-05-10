شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي وليعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب الكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من لايل برينارد في واشنطون وجون ويليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30% إلى مستويات 0.7010 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6989، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7019، بينما حقق الأدنى له عند 0.6979.

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هذا وقد تابعنا أصدر البنك المركزي الاسترالي بيان السياسة النقدية عقب ساعات من إقرار محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي وصانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% للاجتماع الحادي والثلاثين على التوالي في وقت سابق من هذا الأسبوع، الأمر الذي جاء مخالفاً لتوقعات المحللين التي أشارت إلى خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25%.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر والقراءة السنوية الجوهرية أيضا تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.9% مقابل 2.0%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي برينارد الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بحوث التنمية المجتمعية لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز في إفطار مصرفي برونكس، ويأتي ذلك عقب ساعات من حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون والذي لم يتطرق خلاله للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.