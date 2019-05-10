شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو الإنفاق الأسري واتساع تراجع متوسط الأجور في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.7% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 1.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 1.9% مقابل 0.7% في القراءة السنوية لشهر شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%.

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