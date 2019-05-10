شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة مع تصاعد النزاع التجاري وزيادة التعريفة الجمركية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم في ظل استمرار تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قبيل تفعيل زيادة التعريفة الجمركية يوم الجمعة، وذلك على الرغم من إعلان الرئيس "دونالد ترامب" عن تلقي رسالة طيبة من نظيره الصيني "شي جين بينج".



وذكر الرئيس "ترامب" أنه تلقى رسالة جيدة من "شي" تطالب بالتعاون في الملف التجاري بين البلدين، ولكنه لم يبدي مرونة بشأن إلغاء قرار رفع الرسوم الجمركية.



وسوف يدخل الجمعة قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد سلع بقيمة 200 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين إلى 25% حيز التنفيذ، وهدد "ترامب" باستهداف المزيد من الواردات الصينية برسوم جمركية.



واظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بألفي طلب إلى 228 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بسنبة 0.2% خلال أبريل/نيسان، فيما زاد العجز التجاري الأمريكي إلى خمسين مليار دولار في مارس/آذار.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.7% مغلقاً عند 61.70 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وارتفع "برنت" بأقل من 0.1% مغلقاً عند 70.39 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.6 دولار وأقل سعر عند 69.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 139 نقطة) إلى 25828 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25884 نقطة وأقل مستوى عند 25514 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 7910 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 7929 نقطة وأقل مستوى عند 7796 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 2870 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2875 نقطة وأقل مستوى عند 2836 نقطة.