شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع..و"بتكوين" تواصل الارتفاع أعلى 6000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تداولات اليوم حيث انخفضت الريبل وارتفعت "بتكوين" في الوقت الذي أشارت فيه وكالات أنباء إلى أن "فيسبوك تستعد لطرح عملتها الرقمية الخاصة.



وأفادت مصادر رفضت الكشف عن هويتها لـ"بلومبرج" أن "فيسبوك" عينت أحد الموظفين السابقين في "باي بال" قبيل إطلاق عملتها الرقمية الخاصة "إف بي كوين" ربما في الربع السنوي الثالث من العام الجاري.



من ناحية أخرى، قال المدير المالي لـ"باي بال" إن الشركة غير مهتمة بإطلاق عملة رقمية أو الانخراط في هذا السوق خلال الوقت الحالي.

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من جانبه، حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" من العملات الرقمية قائلاً إنها ليست عملات بل إنها أصول خطرة للغاية.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 0.29 دولار وسجلت أعلى سعر عند 0.30 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار.



أما "بتكوين، فقد ارتفعت بنسبة 2.6% إلى 6110 دولارات، وبلغت أعلى سعر عند 6146 دولار وأقل سعر عند 5889.3 دولار.