شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تعلن عن رمز تداول سهمها في البورصة الأمريكية قبيل الإدراج العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن سعر سهم "أوبر" سوف تحددث الشركة على الأرجح بين 44 دولارا و45 دولارا عند إدراجه للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية.



وكانت شركة خدمات الركوب الأمريكية قد أعلنت عزمها إدراج السهم للتداول في البورصة حيث أنها في حاجة لمزيد من التمويل كي تتوسع في المزيد من الأسواق على مستوى العالم وتغطية خسائرها نظرا لأنها لم تحقق صافي أرباح بعد منذ تأسيسها.



وحققت الشركة إيرادات عام 2018 بحوالي 11.3 مليار ولار بارتفاع نسبته 43% من العام قبل الماضي، في حين سجلت خسائر قدرها 1.8 مليار دولار من 2.2 مليار دولار عام 2017.

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وجمعت "أوبر" أكثر من 24 مليار دولار من مستثمرين حول العالم على رأسهم مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وصندوقها التكنولوجي "رؤية سوفت بنك" الذي يستثمر فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي.



وحل المدير التنفيذي لـ"أوبر" "دارا خوسروهاشي" محل المؤسس الشريك "ترافيز كالانيك" منذ عام 2017 بعد سلسلة من الفضائح من بينها تورط سائقين لدى "أوبر" في اعتداءات جنسبة مما دفع مجلس الإدارة للإطاحة بـ"كالانيك".



وانخرطت "أوبر" في نزاعات قانونية عدة في مختلف الأسواق فضلاً عن تنافسيتها الشديدة مع "ليفت" في أمريكا الشمالية وشركات اخرى مثل "جراب" في جنوب شرق آسيا.



وأعلنت مصادر للصحيفة الأمريكية أن "أوبر" سوف تدرج أسهمها للتداول في "وول ستريت" يوم الجمعة تحت الرمز "UBER".