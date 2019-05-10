شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مؤسسي "فيسبوك" يطالب بتقسيم أعمال الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أسهم "كريس هيوز" في تأسيس "فيسبوك" بجانب "مارك زوكربيرج" عندما كانا يدرسان في جامعة "هارفارد" سوياً، ولكنه الآن يطالب بضرورة تقسيم هذه الشركة العملاقة في صناعة التواصل الاجتماعي.



وفي منشور على حسابه بموقع "لينكد إن" للتواصل المهني"، قال "هيوز" إن "زوكربيرج" يمتلك صلاحيات واسعة النطاق وتأثيراً أكبر من أي شخص آخر في القطاع الخاص أو حتى الحكومي.



وعلى أثر ذلك، يرى "هيوز" أنه قد حان الوقت لتقسيم "فيسبوك" وتبسيط أعمالها من أجل تقليص هذه الصلاحيات وهذه الهيمنة واسعة النطاق التي يمتلكها "زوكربيرج".

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ووصف "هيوز" زميله "زوكربيرج" بأنه شخص طيب وعطوف، ولكنه أعرب عن غضبه من تركيزه على النمو فقط داخل "فيسبوك" دون النظر إلى مشكلات تتعلق بالخصوصية أو تأمين بيانات المستخدمين.



وأعرب "هيوز" أيضاً عن خيبة أمله حيال فريق "فيسبوك" الذي بدأ مع الشركة منذ تأسيسها بسبب عدم تفكيرهم في خوارزميات المنشورات على "فيسبوك" واختلاف الثقافات والتأثير على الانتخابات والمساهمة في الترويج للحركات الشعبوية.



كما يرى أيضاً أن "زوكربيرج" يحيط نفسه بفريق يعزز صلاحياته أكثر فأكثر دون أن يأبهوا للمخاطر من وراء ذلك.



وبعد ثلاث سنوات من العمل لدى "فيسبوك" منذ التأسيس، غادر "هيوز" الشركة عام 2007 متقدما باستقالته وفي جعبته نصف مليار دولار نظيره أعماله.