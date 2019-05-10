شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض مع تحول الأنظار نحو الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وفشلت في مواكبة الذهب واتخاذ مكانة الملاذ الآمن على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



ومن جانبه، كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن رسالة وصفها بـ"الجميلة" بعث بها نظيره الصيني "شي جين بينج" طلب الأخير من خلالها إجراء مناقشات حول المفاوضات التجارية.



وكان "ترامب" قد أعلن أن إدارته ستزيد الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بمائتي مليار دولار إلى 25% يوم الجمعة مشيراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد عشرة أشهر من المفاوضات.

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يأتي ذلك رغم أن "ترامب" وعدد من المسؤولين الأمريكيين حاولوا طمأنة الأسواق على مدار الأشهر القليلة الماضية بأن الأمور تسير نحو إبرام اتفاق تاريخ مع بكين.



وعلى أثر التوترات التجارية، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وتراجعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% مغلقةَ عند 14.773 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 14.875 دولار وأقل سعر عند 14.705 دولار.