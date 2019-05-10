شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بشكل طفيف بعد رفض "ماي" الاستقالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم عقب رفض رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" التقدم باستقالتها.



وأعربت "ماي" عن رفضها الدعوات التي تطالب باستقالتها معللة السبب بأنه لا يتعلق بها أو بحكومتها بل يتعلق بمستقبل البلاد، وذلك ردا على أحد المؤيدين لـ"بريكست" الذي أبلغها بأن حكومتها تفتقر لثقة المواطنين.



وكانت رئيسة الوزراء قد تعهدت بالاستقالة من منصبها بعد المرحلة الأولى من التفاوض على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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ومع ذلك، ظلت "ماي" في منصبها عقب إعلان الاتحاد الأوروبي تمديد اجل "بريكست" حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول القادم.



وتريد "ماي" المزيد من المفاوضات مع بروكسل وأيضاً مع زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" لصياغة خطة الانسحاب من التكتل الموحد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3024، وسجلت أعى سعر عند 1.3036 وأقل سعر عند 1.2968.