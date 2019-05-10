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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع وسط تزايد القلق في الأسواق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استفاد الذهب من مخاوف الأسواق العالمية اليوم وأقبل المستثمرين عليه كملاذ آمن قبيل تنفيذ قرار الولايات المتحدة وتفعيل زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين.
وعلى الرغم من نفي الصين الإخلال بوعودها أثناء المفاوضات التجارية، إلا أن إدارة "ترامب" قررت زيادة الرسوم الجمركية غدا على واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%، وهددت بكين بالرد.
هذا، وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه تلقى اليوم خطاباً جيدا من نظيره الصيني "شي جين بينج" طلب من خلال إجراء محادثة هاتفية لمناقشة المفاوضات التجارية بين البلدين.
وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
وفي ختام الجلسة، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% وأغلقت عند 1285.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1289.2 دولار وأقل سعر عند 1280.4 دولار.
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