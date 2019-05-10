شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض في انتظار تفعيل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم مع تحول أنظار الأسواق العالمية تجاه دخول قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حيز التنفيذ غداً.



ويشتمل القرار على زيادة الرسوم الجمركية ضد واردات أمريكية من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

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وأعلن الرئيس "ترامب" أنه تلقى خطابا من نظيره الصيني "شي جين بينج" طلب الأخير من خلاله التحدث هاتفياً بشأن المفاوضات التجارية.



من ناحية أخرى، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 228 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بسنبة 0.2% خلال الشهر الماضي، فيما زاد العجز التجاري الأمريكي إلى خمسين مليار دولار في مارس/آذار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:28 بتوققيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.