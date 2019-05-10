شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يهبط بأكثر من 1%..و"برنت" ينخفض مجددا أدنى 70 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم مع توجه انظار الأسواق نحو واشنطن تمهيداً لدخول قرار إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن الصين حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من تراجع الدولار.



وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" غداً عن بيانات أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أمس فرض عقوبات على قطاع المعادن الذي يشمل الصلب والنحاس والألمنيوم في إيران بهدف المزيد من الضغط على اقتصاد طهران بعد استهداف قطاعها النفطي.

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وسوف تزيد امريكا غدا الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع صينية بمائتي مليار دولار إلى 25% من 10% حالياً، وهددت بكين بالرد.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وانخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:18 بتوققيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 61.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 06% إلى 69.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 70.6 دولار وأقل سعر عند 69.4 دولار.