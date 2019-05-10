شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض متأثراً ببيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية سلبية فضلاً عن استمرار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وفي تصريحات متضاربة، قالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض "سارا ساندرز" إن الولايات المتحدة تلقت رسائل من الصين أبدت من خلالها رغبتها في التوصل إلى اتفاق تجاري.



رغم ذلك، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن واشنطن تمضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% غداً من 10%.

Advertisements



وهددت الصين بالرد الفوري على الإجراءات الأمريكية مشيرةً إلى أنها لم تنقض تعهداتها خلال المفاوضات التجارية على خلاف ما تروج له واشنطن.



وكشفت بيانات حكومية أن الميزان التجاري الكندي سجل عجزاً قدره 3.2 مليار دولار خلال مارس/آذار بينما توقع محللون عجزا قدره 2.4 مليار دولار كندي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7411، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7428 وأقل سعر عند 0.74.