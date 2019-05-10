شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يهبط بأكثر من 400 نقطة في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مع احتدام النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وعقب صدور بيانات اقتصادية متباينة.



وأعلنت الصين أنها سترد على أي إجراءات أمريكية تزيد المعوقات التجارية بين البلدين مشيرة إلى أنها لم تخلف تعهاتها المتفق عليها خلال المفاوضات.

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وتستعد الإدارة الأمريكية لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% غداً.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بألفي طلب إلى 228 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بسنبة 0.2% خلال أبريل/نيسان، فيما زاد العجز التجاري الأمريكي إلى خمسين مليار دولار في مارس/آذار.



وهبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% (ما يعادل 401 نقطة) إلى 25564 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 147 نقطة) إلى 7796 نقطة، بينما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1.5% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 2837 نقطة.