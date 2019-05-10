شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يصحب المعادن الصناعية نحو الهبوط نتيجة التوترات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم في الوقت الذي تتعرض فيه المعادن الصناعية لضغوط وعمليات بيع نتيجة النزاع التجاري وتأثيره السلبي على الطلب العالمي.



ونفت وزارة التجارة الصينية مزاعم الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" بأن بكين خلفت وعودها التي قطعتها على نفسها خلال المفاوضات التجارية الدائرة منذ عشرة أشهر.



وتعهدت بكين بالرد على الإجراء الأمريكي المنتظر بزيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% يوم الجمعة من 10%.

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وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن أمس التقدم بطلب رسمي لتفعيل قرار الرئيس "ترامب" ودخوله حيز التنفيذ يوم الجمعة.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.8% إلى 1269.2 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1317.4 دولار وأقل سعر عند 1256.5 دولار.