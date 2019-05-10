شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف خسائرها قبيل انطلاق المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس بعد انحسار مخاوف تخمة المعروض الأمريكي ، يأتي هذا التراجع قبل انطلاق محادثات تجارية هامة بين الولايات المتحدة والصين فى العاصمة الأمريكية واشنطن ، حيث تحاول بكين تفادي زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية بداية من يوم الجمعة.

بحلول الساعة 12:17بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.99$،وسجل أعلى مستوي 62.19$ ،وأدنى مستوي 61.34$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 70.102$ للبرميل من مستوي الافتتاح 70.19$ ،و سجل أعلى مستوي 70.63$ ،وأدنى مستوي 69.56$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 0.7% ، لتعوض أسعار النفط العالمية جزء من خسائرها فى اليوم السابق ، تحققت المكاسب بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فى العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وتكمن أهمية تلك الجولة أنها تأتي بعد تصاعد التوترات مرة أخرى بين أكبر اقتصادين فى العالم.

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حيث تركز معظم الأسواق المالية العالمية على مدى نجاح المفاوضون الصينيون فى إقناع البيت الأبيض بالتراجع عن تنفيذ زيادة الرسوم الجمركية يوم الجمعة.

وانخفضت بشدة هذا الأسبوع احتمالات توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق قريب ينهي حربهما التجارية،خاصة بعد اتهام البيت الأبيض بكين بالتراجع عن الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المفاوضات التجارية.

وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" برفع الرسوم الجمركية الحالية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار$ بداية من غدا الجمعة ،مع فرض رسوم على بضائع أخرى إذا لم يكن هناك اتفاق.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 3 أيار/مايو، فى أول انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.1 مليون برميل.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال شهر ، لينزل الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي البالغ 12.3 مليون برميل.